ولي عهد رأس الخيمة يشهد إطلاق برنامج تحديث المباني في الإمارة

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الإثنين، حفل إطلاق "برنامج تحديث المباني"، الذي أطلقته دائرة بلدية رأس الخيمة.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، عدد كبير من المسؤولين من الجهات الحكومية والشركات التجارية الخاصة وشركات الخدمات البيئية وشركات خدمات الطاقة وممثلي وسائل الإعلام.

ويهدف برنامج التحديث الذي تنفذه إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة "ريم" في بلدية رأس الخيمة، إلى إعادة تأهيل حوالي 3000 مبنى بحلول عام 2040، والذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي أطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتهدف إلى توفير الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% وتوليد 20% من الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، ومن أجل أن تصبح الإمارة مثالاً يحتذى به في تنفيذ الاستراتيجية خاصة في تنفيذ القرار رقم 15 لعام 2018 بشأن تحديث طاقة المباني الحكومية في الإمارة الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والذي يتعين على الجهات الحكومية اتخاذه لتحسين كفاءة طاقة مبانيها.

وبناء على هذا القرار من المتوقع أن تقوم جميع الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة بتنفيذ عدد من التدابير التي تؤدي إلى رفع كفاءة الطاقة في المباني الحالية، بدءاً بجمع البيانات ذات الصلة وإجراء تدقيقات للطاقة، لتقييم التوفير المحتمل وإعداد خطة التحديث في حالة تم تحديد المدخرات المحتملة، وبالتزامن مع ذلك سيتم تفعيل عدد من إجراءات إدارة الطاقة التي تركز على تحقيق المكاسب السريعة.