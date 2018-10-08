شرطة أبوظبي تختتم حملة "خلونا نعبر"

الشارقة 24 – وام:

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وبقواعد السير والمرور عند المدارس وإيقاف المركبة عند مشاهدة إشارة "قف" على جانب الحافلة المدرسية، حاثة أولياء الأمور على عدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات أو من يقل طوله عن 145 سنتيمتراً بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.

وأكدت - في ختام حملة العودة للمدارس "خلونا نعبر" التي نظمتها بالتعاون مع الشركاء - مواصلة توعية سائقي الحافلات المدرسية والمركبات الأخرى بالقيادة الآمنة وتعزيز سلامة الطلبة والالتزام بالوقوف عند استخدام إشارة " قف" التي تحملها الحافلات المدرسية.

وشدد العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات على أن شرطة أبوظبي لن تتهاون في مخالفة قائدي الحافلات المدرسية غير الملتزمين بفتح إشارة "قف" وبتعليمات وإرشادات المرور أو قائدي المركبات الذين لا يلتزمون بالتوقف خلال مشاهدة إشارة "قف"، مشيراً إلى أنه تم خلال حملة "خلونا نعبر" تشديد إجراءات الضبط المروري، وحث السائقين على الالتزام بتعليمات المرور والمساهمة في الحفاظ على سلامة الطلبة والجميع والتعاون مع عناصر المرور بهذا الشأن.

وأوضح أنه في حال عدم التزام قائد حافلة نقل طلبة المدارس بفتح إشارة "قف" وبتعليمات وإرشادات المرور تفرض عليه غرامة مالية بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية وفي حال عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة " قف" الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس يغرم بألف درهم و10 نقاط مرورية.