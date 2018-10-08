حاكم عجمان يطلع على برامج ومبادرات ملف الأمن الغذائي المستقبلي

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على خطط وبرامج ومشاريع واستراتيجية ملف الأمن الغذائي المستقبلي خلال المرحلة المقبلة على مستوى الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان - في مكتبه بالديوان - معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي.

واستمع سموه من معاليها إلى شرح حول خطة وسياسة ومبادرات مكتب الأمن الغذائي المستقبلي والمشاريع التي سينفذها خلال المرحلة القادمة والتي تخدم إمارات الدولة كافة، وستسهم بشكل كبير وإيجابي في توفير الإمدادات الغذائية لجميع أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم الغذائية ضمن حياة فعالة وصحية.

وأفاد صاحب السمو حاكم عجمان - خلال اللقاء - بأن دولة الامارات أولت منذ تأسيسها وحتى الآن الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً لما له من تأثير إيجابي على مسيرتها التنموية وتسعى لتطوير واعتماد استراتيجية للأمن الغذائي، إضافة إلى بناء مخزون استراتيجي يغطي كل إمارات الدولة من خلال تطبيق استراتيجية، تهدف إلى توفير احتياجات أفراد المجتمع من الغذاء بجانب تطوير منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة.

وأشاد سموه بما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من اهتمام لتمكين جميع مواطني ومقيمي الدولة من الحصول على غذاء صحي آمن ذو قيمة غذائية، إضافة إلى ضمان تعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة إمدادات الماء والغذاء وإدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير سياسات وتشريعات متوازنة وخطط طوارئ وأزمات فعالة والعمل على رفع الوعي المجتمعي.

من جهتها قدمت معالي مريم المهيري نبذة حول أهم المبادرات التي سيتم تنفيذها وتعتمد على حلول ابتكارية في إنتاج الغذاء من خلال مناقشة حزمة من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن الغذائي المستقبلي مع القطاعين الحكومي والخاص .

وأكدت أهمية إيجاد وبناء مخزون معرفي يمكن الاعتماد عليه لوضع الاستراتيجيات المستقبلية حيث يمثل الأمن الغذائي تحدياً ضخماً لا يمكن تجاوزه إلا عبر التسلح بالبحث العلمي والتطوير والمعرفة الواسعة بمعطيات الوضع الراهن وتوجهات ومتطلبات المرحلة المستقبلية، والتي تؤثر في عملية إنتاج وتوفير وتخزين المواد الغذائية والطلب المتنامي على الغذاء نتيجة لما تشهده دولة الإمارات من نمو وتطور .