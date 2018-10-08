مدير العمليات الإنسانية للدولة يبحث دعم الأسر اليمنية

الشارقة 24 – وام:

التقى سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن مع المنظمات الإغاثية الدولية العاملة على الساحة اليمنية، وذلك في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن.

وتم خلال اللقاء بحث آليات دعم الوضع الإنساني الراهن في المحافظات اليمنية المحررة وشبه المحررة، من خلال آلية عمل مشتركة تضمن توحيد الجهود الإغاثية وتقديم الدعم للأسر اليمنية، وآلية التصدي للوضع الإنساني الراهن من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تمكن المواطنين اليمنيين من التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأحداث في اليمن خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

كما تم بحث آلية تنسيق الجهود المشتركة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإنساني، وتقديم المزيد من المساعدات الغذائية للسكان في المحافظات اليمنية، إضافةً إلى توفير الخدمات العلاجية من خلال تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وإطلاق العيادات الطبية المتنقلة بهدف الوصول إلى الأسر اليمنية في أماكنها، إضافةً إلى إطلاق حملة توعوية حول مخاطر الألغام في المناطق المحررة، وكذلك دعم محطات المياه والكهرباء لتوفير حياة آمنة ومستقرة للأشقاء في اليمن.

وأكد مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق الإماراتي المستمر مع المنظمات الإغاثية العالمية الموجودة في اليمن، لما يتطلبه الوضع الإنساني الراهن على الساحة اليمنية من توحيد الجهود الإنسانية والإغاثية، وتحديد الاحتياجات الضرورية للمواطنين اليمنيين في المحافظات المحررة وشبه المحررة، وتلبيتها بما يضمن استقرارهم في مواطنهم وتعزيز قدراتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.