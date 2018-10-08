مكتب الدفاع المصري في أبوظبي يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

الشارقة 24 – وام:

أقام مكتب الدفاع المصري في أبوظبي، حفل استقبال مساء الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حضره وزير مفوض ريهام خليل القائم بأعمال السفير المصري، واللواء الركن عقاب شاهين من القوات المسلحة الإماراتية ولفيف من السفراء والملحقين العسكريين، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بدولة الإمارات وأبناء الجالية المصرية.

وأشاد العميد أحمد زاهر ملحق الدفاع المصري بأبوظبي بالتعاون الوثيق بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية وحرصهما الدائم على السعي لتعزيزه في المستقبل، مؤكداً على دور الجيش المصري منذ فجر التاريخ في الحفاظ على استقرار مصر رغم كل التهديدات والصعوبات التي مرت بها المنطقة.

وأكد أن انتصارات أكتوبر المجيدة تعتبر فصلاً من فصول مجد العسكرية المصرية، مشيراً إلى أن انتصارات أكتوبر هذا العام تحل علينا ونحن على أرض الإمارات دولة التسامح، في عام زايد، وبين أبناء زايد الخير الذي ساهم في انتصارات أكتوبر بالجهد والنصيب الوافر وكان نعم الصديق والمعين لمصر وشعبها في معركتهم المصيرية.

وأقيم على هامش الحفل معرض لعدة ثقافات منها الفرعونية والبدوية وأشهر الأماكن السياحية في مصر إلى جانب العروض الفنية التراثية.