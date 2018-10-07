نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجوائز "منتدى الأعمال الآسيوي "

الشارقة 24 – وام:

كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، 17 من رواد الأعمال والقطاع الحكومي، بجوائز منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، في دروته الـ 11، التي حملت عنوان "إرث القيادة: الاحتفاء بالماضي، وصياغة معالم المستقبل ".

حضر الحفل، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وشوكت عزيز رئيس الوزراء الأسبق في باكستان، وهشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، وراجيف لوثرا المؤسس والعضو المنتدب لمكاتب لوثرا للمحاماة، وطارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء.

وتكرم سلسلة جوائز المنتدى، التي انطلقت في عام 2007، القادة من أصحاب الرؤى وبناة آسيا الحديثة.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن مواكبة الدورة الجديدة للمنتدى لـ "عام زايد" تجعلنا نلفت النظر إلى القيم التي رعاها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي التسامح، والتعايش، والحوار، هذه القيم التي تميز أمتنا وتعلي شأنها بين الأمم.