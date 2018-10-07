وفد بحريني يطلع على تجربة الإمارات في دعم وتمكين المرأة

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الأحد، في مقر المجلس في أبوظبي، وفداً مشتركاً من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة، في مملكة البحرين الشقيقة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة، والتأكيد على أهمية الاستفادة من تجارب كل طرف في المجالات المختلفة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

واطلع الوفد البحريني على تجربة دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة، في شتى المجالات، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، كما تعرف على دور واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية والسياسية، ومراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة، منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير عام 1972م حتى الآن.