حامد بن زايد يشهد حفل تخريج 420 طالباً في جامعة خليفة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حفل تخريج دفعة طلبة الجامعة للعام 2018، والتي شملت 420 طالباً وطالبة، من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

حضر الحفل، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، عضو اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس هيئة الطاقة، وأعضاء مجلس أمناء جامعة خليفة، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، والدكتورة مها تيسير بركات مستشار أول – شركة مبادلة، وحميد الشمري الرئيس التنفيذي لخدمات الطيران والهندسة - شركة مبادلة، والمهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات"، وعبد المنعم الكندي مدير إدارة التنقيب والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك، وعبد العزيز الهاجري مدير إدارة التنقيب والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والخريجون وعائلاتهم.

وتضمن الحفل تخريج 27 طالباً وطالبة بدرجة الدكتوراه، بينما حصل 135 طالباً وطالبة على درجة الماجستير، كما تم تخريج 258 طالباً وطالبة بدرجة البكالوريوس، في برامج الهندسة والعلوم.

وأكد سموه أن جامعة خليفة، وبفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبوأت مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال برامجها الأكاديمية المتميزة.