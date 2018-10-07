د. ثاني الزيودي يفتتح الاجتماع الثالث لـ "شبكة الشرق الأوسط للإبل"

الشارقة 24 – وام:





افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، الأحد، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لشبكة الشرق الأوسط للإبل، "كامينيت"، والندوة الإقليمية الثانية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية،OIE ، لمنسقي الاتصال للمختبرات الوطنية البيطرية، التي يستضيفها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتستمر حتى 11 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح في فندق ويستن بأبوظبي، غازي يحيى المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وممثلي المنظمة وسعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إلى جانب عدد من ممثلي الدول الأعضاء في الشبكة، ونخبة من خبراء علم الأوبئة والمختصين في المختبرات وفي تربية الإبل.

ويأتي الاجتماع لوضع خطة عمل مشتركة، وفق أفضل المعايير العالمية، للسيطرة على أمراض الإبل في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة، والحد من تأثيراتها على صحة وسلامة الإنسان.

وأكد معالي ثاني الزيودي، في كلمة افتتح بها الاجتماع، أن ما تمثله الإبل من موروث ثقافي واجتماعي في الدول العربية بشكل عام، وفي منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، وباعتبارها مساهماً كبيراً في قطاع الثروة الحيوانية، في المنطقة، يحتم علينا جميعاً العمل على إيجاد مظلة تجمع نخبة من الخبراء والكفاءات من أهل الاختصاص، من القطاعين الحكومي والخاص، تعنى بالحفاظ على صحة الإبل وتنميتها.