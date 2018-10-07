افتتاح مكتب تمثيلي لوكالة الفضاء الفرنسية في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

افتتح المركز الوطني للدراسات الفضائية، في وكالة الفضاء الفرنسية، مكتباً تمثيلياً له في أبوظبي.

أعلن ذلك خلال حفل أقيم في مقر إقامة السفير الفرنسي في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وجان إيف لوغال، رئيس المركز الوطني للدراسات الفضائية، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن افتتاح المكتب التمثيلي للمركز الوطني للدراسات الفضائية في أبوظبي، هو الأول من نوعه لوكالة فضاء دولية في البلاد، وهو نتاج لعمق العلاقات بين فرنسا ودولة الإمارات، في مجال استكشاف الفضاء.

وأضاف معاليه أن فرنسا كانت أول بلد أجنبي يوقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الإماراتية في أبريل 2015، بعد عام واحد فقط من إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أنه منذ ذلك الوقت، أصبح التعاون الفضائي أحد أساسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.