منصور بن زايد يشهد تخريج 133 طالباً بالدفعة الأولى من "أكاديمية ربدان"

منصور بن زايد خلال حضوره تخريج الدفعة الأولى من "أكاديمية ربدان"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة "أكاديمية ربدان"، المختصة بالأمن والدفاع والسلامة والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات بأبوظبي.

وضمت الدفعة الأولى 133 طالباً وطالبة، من أبناء الدولة، في درجات البكالوريوس والدبلوم في تخصصات برنامج الإدارة المتكاملة للطوارئ، وبرنامج إدارة استمرارية الأعمال، وبرنامج إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وبرنامج مسرح الجريمة.

وجاء تخريج أول دفعة للأكاديمية بالتزامن مع احتفال الدولة بـ "عام زايد".