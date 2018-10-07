حاكم عجمان يطلع على خطط ومبادرات وزارة تنمية المجتمع

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على خطط وبرامج واستراتيجية وأعمال وأهداف وإنجازات وزارة تنمية المجتمع، التي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية، ومتابعة إطلاق مبادرات جديدة وشاملة، تخدم أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، ومنها الأشخاص من ذوي الإعاقة، للاندماج بالمجتمع وتقديم خدمات خاصة لهم.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، خلال استقباله، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع والوفد المرافق لها، أن دولة الإمارات تعد من الدول التي يتساوى فيها جميع أفراد المجتمع، ولا فرق بين شخص وآخر، وأن الجميع أمام القانون سواسية، ونحن هنا جنود لخدمة الوطن، داعياً سموه إلى ضرورة العمل بإخلاص وتفان في خدمة الإمارات، والعمل من أجل تأهيل وتدريب وتشجيع المواطنين على المشاركة في بناء الوطن، من خلال ابتكارات وأفكار ومقترحات يستفيد منها الجميع.

وأوضح سموه، أن الفضل في ذلك يرجع للمبادئ الإسلامية والأسس السليمة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث تعد الإمارات نموذجاً ومثالاً للتعايش كما أنها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واستعرضت معالي الوزيرة، إنجازات الوزارة في إمارة عجمان، من خلال مركز التنمية الاجتماعية بعجمان التابع للوزارة، حيث أشارت إلى أن المركز الذي تقوم عليه 7 موظفات نفذ منذ بداية العام الجاري 2018 حتى سبتمبر الماضي 40 مبادرة وورشة ومعرضاً للأسر المنتجة.

حضر اللقاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وسعادة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.