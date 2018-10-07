"الوطني للأرصاد": استمرار المنخفض المداري وسط بحر العرب

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار المنخفض المداري في وسط بحر العرب، وموقعه عند خط عرض 12 درجة شمالاً وخط طول 65.4 درجة شرقاً، على بعد 1340 كيلومتراً جنوب شرق صلالة، ويتحرك بسرعة 11 كم/س.

وتتراوح سرعة الرياح حول مركز المنخفض من 40 إلى 55 كم/س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

كما توقع تحرك المنخفض المداري باتجاه الشمال الغربي نحو السواحل العمانية، وتطوره إلى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة القادمة، وستتراوح سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 65 إلى 80 كم/س.

وفيما يتعلق بتأثيره على الدولة، أفاد المركز بأن أغلب نماذج التنبؤات العددية تشير حتى الآن إلى عدم تأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بالحالة المدارية بشكل مباشر خلال الخمسة أيام القادمة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات، مشيراً إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.