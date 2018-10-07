خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" متوفرة الآن على كافة متاجر التطبيقات

الشارقة 24 – وام:

استكملت وزارة الداخلية إطلاق خدمتها الذكية "مركز الشرطة في هاتفك" عبر كافة المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات، بعد أن تم إدراج الخدمة لتتيح لحاملي الهواتف التي تستخدم " iOS" من تحديث التطبيق والاستفادة من الخدمة، بعد أن أطلقتها الوزارة مطلع أكتوبر الجاري، عبر متاجر الهواتف التي تستخدم نظام "Android ".

وأعلنت الوزارة أنه بإمكان كافة مستخدمي تطبيقها الذكي "MOI-UAE" التواصل وإنهاء البلاغات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الذي أعلن استكمال إطلاق الخدمة وعبر حسابه على "توتير"، أن الإمارات سباقة عالمياً خاصةً في مجالات استخدام واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم خدمات شرطية وفق أعلى المعايير التي تعمل على التسهيل على المتعاملين وتعزيز رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأضاف، أن خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" تعد طفرة تقنية وخطوة في مجال استثمار التقنيات الصاعدة خدمة للمجتمع، مشيراً إلى أن بالإمكان الآن تقديم البلاغات وغيرها من خدمات مراكز الشرطة عبر الهاتف بدون العودة للمراكز ومن بوابة تطبيق وزارة الداخلية.

وجدد الدعوة للجمهور بالمشاركة بآرائهم ومقترحاتكم بعد هذا الإطلاق ليتم الاستفادة من هذه المقترحات والتغذية الراجعة في سبيل تطوير الخدمة والوصول بها إلى الأهداف التي رسمت من أجلها، وصولاً إلى تسهيل وتقديم خدمات مشتركة ومبتكرة لضمان راحة وإسعاد المتعاملين.

وكان معالي الفريق ضاحي خلفان قد كشف وعبر حسابه الرسمي على "توتير"، أن عدد المستخدمين الحاليين لتطبيق وزارة الداخلية الذكي الذين حدثوا التطبيق في فترة إطلاق خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" تجاوز الـ 193 ألف شخص، ثم ارتفع إلى 220 ألف حتى نهاية 4 أكتوبر، ومن المؤكد تضاعف الأرقام بعد إدراج الخدمة في كافة التطبيقات الآن.