بن كردوس: المعلم رأس المال الوطني والمحرك الرئيس في دفع عجلة التطور

الشارقة 24:

أكد سعادة حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بمناسبة يوم المعلم، والذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ترك بصمات خالدة في سائر مقومات الحياة، وأرسى نهجاً متفرداً في العطاء الخيري والفكري، وأتاح الفرص أمام المواطنين الشباب للإبداع والابتكار.

وأضاف بن كردوس إن التعليم هو أحد أهم عوامل البناء الحضاري في مسيرة الإنسان عموماً، وهو كذلك أهم مقومات الحياة البشرية التي باتت اليوم تعتمد على التعليم في سائر الجوانب المعيشية في الاقتصاد والصحة والسياسة وسائر شؤون المجتمع.

وتقدم المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتقدير والعرفان لجميع المعلمين والمعلمات، لدورهم الريادي ومساهمتهم الوطنية في بناء الأجيال ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات استثمرت في بناء المنظومة التعليمية وعلّقت آمالها على المعلمين باعتبارهم رأس المال الوطني والمحرك الرئيس في دفع عجلة التطور التي نعيشها، من خلال تخريج الأجيال المتعلمة والمثقفة والواعية، وأن المعلمين والمعلمات هم شركاء استراتيجيين للمجتمع، يسهمون بشكل أساسي في تحقيق المستهدفات الوطنية، من نجاح العملية التعليمية لبناء الأمم ونهضة الشعوب ورقيها.

ولفت إلى أن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، سعت جاهدة لبناء شراكات فاعلة مع الجهات التربوية والتعليمية لتحقيق أهدافها السامية في دعم التعليم من خلال المشاريع التعليمية والتربوية التي تدعمها وتساهم في إطلاقها، ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما عبر الحدود والقارات.