محمد بن زايد يهنئ عبد المهدي بتكليفه برئاسة الحكومة العراقية

الشارقة 24 – وام:

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي اليوم السبت عادل عبد المهدي بتكليفه برئاسة الحكومة العراقية.

وأعرب سموه، خلال الاتصال عن خالص تهانيه وتمنياته لرئيس الحكومة العراقية التوفيق والنجاح في مهامه وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق إلى التقدم والاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة العراقية عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرقي والازدهار.