محمد بن زايد يهنئ برهم صالح بانتخابه رئيساً للعراق

الشارقة 24 – وام:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور برهم صالح، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق الشقيقة، متمنياً له السداد والتوفيق في مهامه الرئاسية.

ونقل سموه خلال الاتصال تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للرئيس العراقي وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الأخوية مع العراق بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، معرباً سموه عن خالص تمنياته للشعب العراقي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها استمرار والتقدم والازدهار.