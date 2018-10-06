حمدان بن محمد: 17.76 مليار درهم تدفقات "الاستثمار الأجنبي" إلى دبي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النجاحات الاقتصادية والإنجازات النوعية التي تواصل دبي تحقيقها هي نتاج الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومن بين أبرز تلك الإنجازات نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بما يشهد على تنامي ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة، ويدعم ريادتها عالمياً كوجهة مفضلة لنمو وتوسع الشركات الكبرى والناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن سموه أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغت قيمة تدفقات رؤوس الأموال 17.76 مليار درهم في تلك الفترة، بنمو قدره 26%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشدد سموه على أن الإمارة حققت إنجازاً نوعياً بتقدمها إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة، إذ شهد عدد المسجل منها في إمارة دبي ارتفاعاً بنسبة 40%، لتصل إلى 248 مشروعاً، بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" التابع لـ "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار"، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، معرباً سموه عن تقديره للجهود المخلصة وراء تحقيق هذا الإنجاز الجديد الذي يبرهن على مدى جاذبية المناخ الداعم لمجتمع الأعمال في دبي.

ولفت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن حفاظ دبي على صدارتها بين أفضل المدن المستقطبة لمشروعات للاستثمار الأجنبي المباشر يعكس تنامي ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في بيئة الأعمال المتطورة في الإمارة، وتنوع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما المعرفة والتكنولوجيا، إذ تشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى أن نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، بلغت 43% من أجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2018، بحسب التصنيف المعتمد عالميا من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

ونوه سموه إلى أن مواصلة الإمارة جذب الاستثمارات من الأسواق المتقدمة والنامية وتسهيل ممارسة الأعمال انطلاقاً من دبي لخدمة سوق واسع، نجاح يمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ليكرس مكانة الإمارة كنقطة انطلاق للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويبرز دورها كمحور رئيس من محاور الاقتصاد العالمي.