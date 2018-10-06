نهيان بن مبارك يشارك في احتفالات الشيشان بـ 200 عام على تأسيس غروزني

الشارقة 24 – وام:

تلبية لدعوة من الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بزيارة إلى العاصمة غروزني للمشاركة في الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس المدينة.

رافق معاليه خلال الزيارة الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين.

وفور وصول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى العاصمة الشيشانية غروزني، توجه إلى مقر انعقاد الاحتفال بوسط المدينة حيث كان في استقباله الرئيس رمضان قاديروف وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الشيشانية، وسعادة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

ونقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى الرئيس الشيشاني تهاني وتحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجمهورية الشيشان المزيد من التقدم والنماء.

وحمّل رئيس جمهورية الشيشان معالي الشيخ نهيان بن مبارك تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، أن المشاركة في هذا الاحتفال الكبير بمرور 200 عام على تأسيس مدينة غروزني يجسد عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الشيشان.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع جمهورية الشيشان وذلك في ظل دعم ورعاية من قيادتها الرشيدة.

وعقب نهاية الاحتفال أقام الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف مأدبة عشاء تكريماً لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والوفد المرافق.