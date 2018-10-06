"الوطني للأرصاد": لا تأثير على الدولة من المنخفض المداري في بحر العرب

الشارقة 24 – وام:

أكد المركز الوطني للأرصاد، أنه لا يوجد أي تأثير مباشر، على الدولة من المنخفض المداري الذي تكون السبت، جنوب شرق بحر العرب، بسرعة رياح من 30 إلى 50 كم/س، مصاحباً معه كتلاً من السحب الركامية الممطرة.

وأضاف أن المنخفض المداري الذي يتوقع تطوره إلى عاصفة مدارية في بحر العرب خلال الـ 48 ساعة القادمة، يتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى وسط بحر العرب، باتجاه سواحل سلطنة عمان.

وأوضح المركز فى تقرير له عن الحالة المدارية المتوقعة، أن عدد الحالات المدارية التي أثرت على السواحل العمانية خلال 72 سنة الماضية قليل، مقارنة بمجموع الحالات المدارية التي تكونت في بحر العرب وهي 67 حالة.

وأشار إلى أنه غالباً ما تضعف الحالات وتنتهي بشكل سريع عند وصولها إلى اليابسة، فيما يستمر عدد قليل جداً منها في مساره إلى الداخل، وبعض هذه الحالات المدارية كانت تنتهي في بحر العرب، أو تتجه باتجاه سقطرى واليمن.