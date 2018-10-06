231 ألف يمني يستفيدون من مساعدات الهلال في 10 أيام

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 33 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة، في المحافظات اليمنية، خلال الأيام العشرة الماضية، استفاد منها 231 ألف مواطن يمني، بينهم 165 ألف طفل، وحوالي 34 ألف امرأة، ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية، لتوفير الأمن الغذائي واحتياجات الأسر الضرورية والتخفيف، من العواقب الإنسانية الراهنة، جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وشملت التوزيعات، 21 مديرية ومنطقة تابعة لـ 9 محافظات يمنية هي: عدن والضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة وتعز والمهرة، في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن، من أجل تطبيع الأوضاع، ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة، بعد حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، استمرار توزيع المساعدات الإغاثية، على سكان المدن والمديريات المحررة في المحافظات اليمنية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي للأسر اليمنية المتضررة والتخفيف من معاناتهم، جراء الوضع الإنساني الراهن الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران .