راشد بن حمدان يكرم الفائزين بجائزة حمدان بن راشد "للأداء التعليمي"

الشارقة 24 – وام:

أناب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتكريم الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الخامسة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم الجمعة في مقر منظمة التربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وألقى كلمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الحفل، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أعلن من خلالها الاستمرار في دعم برامج اليونسكو في ميدان تطوير أساليب وتقنيات التعليم والمناهج والمنشآت التعليمية في الدول الفقيرة لتهيئة الظروف المناسبة والبيئة الصحية اللازمة للأطفال المحرومين من أجل تشجيعهم على الالتحاق في المدارس.

وأعلن الحمادي في كلمته عن تأسيس وإطلاق مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مركزاً جديداً يعنى بالمواهب العالمية ودعمها وتشجيعها والاستفادة منها في خدمة البشرية يكون تحت رعاية اليونسكو وهو "المركز العالمي للمواهب"، أول منصة عالمية ذكية تتيح الفرصة لأصحاب المواهب العلمية والتقنية وغيرها لتفجير طاقاتهم والأخذ بأيديهم إلى نهاية الطريق المؤدي إلى اسعاد البشرية في شتى المجالات.

ووزع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومدير عام اليونسكو الجوائز والشهادات على الجهات الفائزة في دورة الجائزة الخامسة وهم من جمهورية الشيلي وجمهورية اندونيسيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وقد التقت أودري أزولاي مدير عام اليونسكو قبيل الاحتفال مع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي نقل إليها تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتمنيات سموه لها بالنجاح والتوفيق في إدارة شؤون منظمة اليونسكو"، وتحقيق الإنجازات المأمولة في نشر ثقافة العلم والتعلم في أوساط المجتمعات الفقيرة.

ومن جهتها، أشادت مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بأيادي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم البيضاء والدور الإنساني والخيري التي تقوم به مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للجوائز خاصة في قطاع الطب والبحوث العملية والإنسانية والتعليم.

ونوهت بأهمية جائزة حمدان لتحسين ورفع مستوى أداء المعلم في دول العالم الثالث خاصة في القارة الأفريقية وبعض دول آسيا كونها تشجع المعلم على تطوير ذاته وأدائه من خلال الحوافز المادية والمعنوية والدورات التدريبية التي تنظمها "اليونسكو" بالتعاون مع مجلس أمناء الجائزة.