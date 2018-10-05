"الهلال" يُغيث أهالي منطقة الحامي في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجمعة، بتوزيع دفعات جديدة من المساعدات الغذائية على 600 أسرة يبلغ عدد أفرادها 3000 فرد في منطقة الحامي بمديرية الشحر في حضرموت، وذلك في إطار مشروع الهيئة للدعم الإنساني لتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

وشملت المساعدات الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات لهذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة التي يعيشونها، مقدرين لهيئة الهلال الاحمر جهودها في ايصال المساعدات لهم والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

من جانبهم ثمن المسؤولون في مديرية الشحر دور الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله الموجود على الأرض والذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق بحضرموت.