الأحبابي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية

الشارقة 24 – وام:

فازت دولة الإمارات، ممثلة بسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وذلك بعد تصويت أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في إطار فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي تستضيفه مدينة بريمين الألمانية.

وتوجه الأحبابي إلى القيادة الرشيدة للدولة على الدعم والرعاية المتواصلة للقطاع الفضائي للارتقاء بقدراته الحالية والمستقبلية، إلى جانب معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم الكبير الذي حصل عليه خلال الفترة الماضية، والتزامهم بدعم جهود الدولة في تعزيز علاقاتها في مجال الفضاء وعلومه مع مختلف الدول والوكالات والهيئات الفضائية حول العالم.

وأعرب عن فخره بنيل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية الذي يعد أكبر تجمع فضائي دولي.

وأشار الأحبابي إلى أن هذا الفوز يأتي الثاني بعد فوز الدولة مؤخراً بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بعد تصويت الأعضاء بالإجماع، وهو ما يؤكد نجاح مختلف الخطط الاستراتيجية التي جرى وضعها لترسيخ علاقات الإمارات في هذا القطاع الحيوي من خلال الانضمام إلى أهم وأكبر المؤسسات والهيئات الفضائية حول العالم، إلى جانب الوصول إلى اتفاقيات تفاهم وتعاون مع جميع الدول التي تتمتع بقطاع فضائي كبير وطموح.

ويعد الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، الذي تأسس عام 1951، من أكبر المؤسسات الفضائية الرائدة التي تسعى لتعزيز الحوار بين العلماء حول العالم وتشجيع التعاون الدولي في قطاع الفضاء.

ويأتي فوز الدولة بهذا المنصب المرموق انعكاساً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها بالنظر إلى حجم القطاع الفضائي الوطني ومختلف المشاريع والمهام الفضائية التي تعمل عليها، فضلاً عن التوقعات بنمو القطاع في المستقبل في ظل خطط تطوير الكفاءات والقدرات التي وضعتها.