الشعبة البرلمانية الإماراتية تستعرض جهود الدولة في تمكين المرأة

الشارقة 24 – وام:

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، والاجتماع الأول للجنة التنفيذية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في مدينة أزمير بجمهورية تركيا، خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري، جهود دولة الإمارات في دعم المرأة وتمكينها في المجتمع، في مختلف المجالات، وجعلها شريكاً أساسياً للرجل في تقدم الوطن، والحفاظ على ازدهاره.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية، الذي يضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سعادة حمد عبد الله بن غليطة الغفلي، وسعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان، على الاهتمام الكبير والدعم اللا محدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة، ومنحها الفرصة لتقلد أرفع المناصب.

وأشادت المهندسة عزة سليمان، خلال مشاركتها في اجتماع النساء البرلمانيات في الجمعية البرلمانية الآسيوية، بالدور الحيوي والمهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لاستكمال رسالة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في تمكين المرأة والأسرة.