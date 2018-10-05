سعود بن صقر يشهد حفل تخريج 153 طالباً في جامعة رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات بفضل القيادة الرشيدة وبجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت واحة للعلم والمعرفة، إذ تحتضن أعرق الجامعات التي توفر البرامج التعليمية، لأبنائنا الطلبة.

واعتبر سموه، خلال الحفل الذي شهده مساء الخميس، على خشبة مسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بمناسبة تخريج 153 طالباً وطالبة من الفوج الثاني للدفعة الثامنة، من كلية الصيدلة وكلية التمريض الحاصلين على درجة البكالوريوس والدراسات العليا، أن النهوض بالتعليم لاسيما التعليم الجامعي كان على سلم أولويات الإمارات، منذ تأسيس الدولة ومازال يحظى بالرعاية والاهتمام لتمكين أبناء الدولة من التسلح بالعلم والمعرفة، والنهوض بخطط التنمية الشاملة.

وأشاد سموه بما وصلت إليه جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، من مستوى تعليمي راق جعل منها صرحاً تعليمياً وثقافياً وعلامة مميزة، في مجال التعليم الجامعي في دولة الإمارات.