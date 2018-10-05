الزعابي والبريكي يؤكدان في الأمم المتحدة دعم الإمارات لتطلعات الشباب

الشارقة 24 – وام:

أكد ممثلا شباب دولة الإمارات، تطلعهما لاغتنام جميع الفرص المتاحة، للمشاركة في مراكز القيادة وصنع القرار، مشيرين إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في تهيئة البيئة الداعمة لهم على كل الأصعدة.

وفي بيانهما، يوم الخميس، أمام المناقشة العامة للجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص ممثلا شباب الإمارات مريم الزعابي وعمر البريكي، على استعراض تجربة دولة الإمارات في مجال النهوض بقضايا الشباب، بما في ذلك تهيئة البيئة الداعمة للشباب، وتوفير جميع المقومات التي تمكنهم من الاطلاع بأدوارهم المختلفة بوصفهم صناع المستقبل وقادة الغد، وذلك تحقيقاً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار الزعابي والبريكي، إلى الدور الفاعل الذي تنتهجه دولة الإمارات، بما في ذلك ما تتبناه من استراتيجيات وسياسات معززة لدور الشباب في صناعة المستقبل وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في عملية صنع القرار، وأعطيا مثالاً على ذلك بتعيين وزيرة دولة لشؤون الشباب بلغت من العمر 22 عاماً عند تعيينها في عام 2016.

وشدد ممثلا شباب الإمارات، على أهمية تعميم منظور الشباب في إيجاد الحلول ووضع السياسات، وطرح المبادرات واتخاذ قرارات أكثر استدامة، واستعرضا في هذا الخصوص المشاركة الفاعلة لشباب الإمارات في عملية تقوية الأطر المؤسسية، عن طريق المشاركة في إنشاء المجالس الشبابية، لتعزيز مشاركتهم وخاصة في المحافل الدولية، وبما يسهم في تنويع مهاراتهم، وتمكينهم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص التواصل، وتعزيز المبادرات، وإسداء المشورة الشابة لأصحاب القرار في القضايا التي تهم الشباب.

واختتم ممثلا شباب الإمارات بيانهما، بالتأكيد على أنهما يمثلان شريحة تملؤها الطاقة، وأوضحا أن على كل شاب وشابة مسؤولية صناعة المستقبل.