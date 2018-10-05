الهلال يواصل حملة "الأزارق في أعيننا" باليمن

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فعاليات حملة "الأزارق في أعيننا"، وذلك ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والخيرية والخدمية والتنموية التي تنفذها بالمحافظات اليمنية المحررة، ومنها عدن وأبين ولحج وتعز والضالع.

فقد سيرت الهيئة ضمن الحملة، قافلة مساعدات غذائية لإغاثة ألف أسرة متعففة من سكان قرى ومناطق مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، بعد أن قطعت فرقها التطوعية الطرق الجبلية الوعرة، لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة.

وتعد هذه القافلة الثانية في أقل من أسبوع، والتي تسيرها الهيئة لمحافظة الضالع، ضمن عملية الاستجابة العاجلة لإغاثة المحافظات المحررة.

وأشاد المواطنون المستفيدون، من قافلة المساعدات، خلال تسلمهم السلال الغذائية، بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، من مساعدات في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر، مثل المياه والتعليم والإيواء، وذلك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

وكانت الهيئة، قد أطلقت حملة "الأزارق في أعيننا"، وبدأتها بافتتاح مدرسة النهضة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات، وتوزيع المستلزمات المدرسية على طلبتها، بالتزامن مع بداية العام الدراسي في منطقة الأزارق بمحافظة الضالع، فضلاً عن بناء 3 مدارس، وصيانة 17 مدرسة أخرى، فيما لاتزال 7 مدارس تخضع لإعادة الترميم والتأهيل.

وأعلن المهندس سعيد آل علي ممثل الهيئة في عدن، أن الحملة تشمل مختلف الجوانب والمجالات الحياتية والخدماتية، وتتضمن عدداً من المراحل بهدف إحداث نقلة نوعية في واقع المحافظة .

من ناحيته، أكد نبيل العفيف مدير التخطيط والتعاون منسق أعمال الهلال في الضالع، أن أولوية الهلال في المحافظات المحررة، تتمثل في دعم العملية التعليمية التي توقفت بالكامل أثناء اجتياح الميليشيات الانقلابية.