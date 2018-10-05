ولي عهد البحرين يشيد بدعم الإمارات والسعودية والكويت لبلاده

الشارقة 24 – وام:

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر القضيبية الخميس، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومحمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت.

وحمل ولي عهد البحرين، الوزراء الثلاثة تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتمنياته للدول الشقيقة دوام النماء والازدهار.

وأكد أن البحرين تثمن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد، وهي مواقف تجسد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.

وأعرب عن شكر مملكة البحرين للأشقاء في الدول الثلاث على ما أبدوه من دعم ومواقف تاريخية راسخة تعكس حرصهم على تقوية العلاقات الأخوية المشتركة المنبثقة من وحدة المصير المشترك.