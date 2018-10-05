الحمادي: "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" انطلقت من أهداف تربوية ملهمة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم المشرف العام على "جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي"، أن الجائزة انبثقت عن أهداف تربوية مهمة وملهمة، في الوقت ذاته وهي نابعة من اهتمام القيادة الرشيدة بضرورة الاستثمار في التعليم على النحو الذي يحقق أهدافاً تعليمية طويلة الأمد، إلى جانب الاستثمار في التعليم من خلال دفع عجلة تقدمه عبر تسليط الضوء على منجزات الكوادر التدريسية تبعاً لمحددات وضعتها الجائزة هدفها أن يتخذ المعلمون من التميز نهجاً لهم.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، إن تطور التعليم وتعزيز مساراته يبدأ من المعلم كونه عصب العملية التعليمية وركيزة مهمة إذا أحسن استثمارها بالشكل الأمثل أضافت الكثير من المكتسبات التي تصب في صالح نهضة التعليم وتطوره، مشيراً إلى أن الجائزة ترسخ لهذه الأهداف وتسعى إلى ما هو أكثر من ذلك عبر تكريم المعلم المتميز وحث الخطى على المضي بمستويات الكوادر التدريسية إلى مراتب متقدمة.

من ناحيته عبر الدكتور حمد أحمد الدرمكي، أمين عام الجائزة عن سعادته لما وصلت إليه الجائزة من نجاح في جميع مراحلها ومنذ انطلاقتها سواء من حيث المشاركة أو التفاعل على المستويين المحلي والخليجي، وهو ما يؤكد قيمة الجائزة وأهميتها ومخاطبتها للمتميزين من المعلمين، فضلاً عن اهتمام المعلمين بالمشاركة بالجائزة التي تعد قيمة مضافة للجهود الحثيثة لتطوير التعليم في عالمنا العربي وتحديداً في دول الخليج العربي.