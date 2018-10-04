"الأرصاد" يتنبأ تشكُل حالة مدارية في بحر العرب بداية الأسبوع

الشارقة 24 – وام:

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن المعطيات الحالية والخرائط المستقبلية للنماذج العددية تشير إلى احتمالية تشكُل حالة مدارية في بحر العرب بداية الأسبوع المقبل، مع توافر العوامل المناسبة خاصة في ظل تراوح درجة حرارة مياه المحيط الهندي وبحر العرب حالياً بين 30 و31 درجة مئوية، والتي تتزامن مع وجود منخفض جوي غرب الهند يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا والرطوبة العالية وضعف رياح القص العمودية.

وتوقع المركز احتمال تطور المنخفض الجوي إلى حالة مدارية في بحر العرب يوم السبت المقبل تتحرك إلى وسط بحر العرب، منوهاً إلى أن أغلب النماذج العددية تشير إلى أن مسار الحالة المدارية في اتجاه سواحل سلطنة عمان مع توقعات بأن مسار وشدة الحالات المدارية تحدث فيهما تغيرات كثيرة وسريعة.

جدير بالذكر، أن فترة الخريف شهري أكتوبر ونوفمبر تشهد تكون حالات مدارية في بحر العرب خلال الـ 72 سنة الماضية من 1945 إلى 2017 حيث تكونت 67 حالة مدارية.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات، وأكد أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بتقديم آخر المستجدات.