"الهلال" يدعم مستشفى إعادة الأمل في رماه بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

ضمن خطتها لدعم المنشآت والمرافق الطبية، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الخميس، أدوية نوعية ومستلزمات طبية لمستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه بصحراء حضرموت، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الاحتياجات النوعية للمستشفيات والمراكز الطبية.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الأدوية تأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين وتوفير الاحتياجات الطبية المجانية، لافتة إلى أنها تكثف من عملها الإنساني بالمحافظة عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي.

وعبر أحمد علي عوض بازمول، مدير المستشفى عن بالغ شكره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تقديمها شحنة الأدوية التي جاءت في وقتها نظراً لحاجة المرضى الماسة لها، موضحاً أن من شأن هذه الشحنة توفير احتياجات المستشفى ومن ثم سد احتياجات الأهالي من الأدوية الضرورية.