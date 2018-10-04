"الهلال" يُغيث أهالي مديريتي التحيتا والدريهمي بالحُديدة

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعداتها الإغاثية والإنسانية على الأسر اليمنية غير القادرة بمحافظة الحُديدة لتلبية احتياجاتها الضرورية ومساعدتها على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة جراء الوضع الإنساني الراهن الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وفي هذا الإطار استفاد أكثر من 3500 مواطن يمني بالحديدة من هذه المساعدات معظمهم من الأطفال والنساء عبر توزيع 500 سلة غذائية على الأسر المعوزة في مديريتي التحيتا والدريهمي والقرى التابعة لهما.

فيما تتواصل جهود الهيئة لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية وتقديم الخدمات العلاجية عبر العيادة الطبية المتنقلة.