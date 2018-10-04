ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة اليوم الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ صقر بن ماجد بن ناصر القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ ماجد بن صقر القاسمي إلى كريمة الشيخ فيصل بن ماجد بن ناصر القاسمي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والحضور العريس ووالده ووالد العروس سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.