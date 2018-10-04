ولي عهد رأس الخيمة يتفقد سير العمل في دار القضاء

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء اليوم الخميس، بزيارة دار القضاء برأس الخيمة وذلك للاطلاع على سير العمل بها.

كان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بعد تفقده سير العمل في دائرة المحاكم ودائرة النيابة العامة بالجهود المبذولة من القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة وموظفي المحكمة والنيابة العامة لبسط العدالة في دولة الإمارات عامة ورأس الخيمة خاصة، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم والنهوض بالخدمات المقدمة للجمهور والمتعاملين، بما يكفل للسلطة القضائية القيام بالدور المنوط بها.

ووجه سمو ولي عهد رأس الخيمة النائب العام في الإمارة بالعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع التقنية التي تبنتها دائرة النيابة العامة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتيسير إجراءات التقاضي على النحو الذي يتطلبه القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وكذلك القانون المحلي رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الالكترونية بإمارة رأس الخيمة.

وكلف سموه النائب العام أيضاً بالعمل فوراً على إبرام اتفاقية تفاهم مع وزارة الداخلية يتم من خلالها تسخير كل الإمكانات لتحقيق الفائدة القصوى من تلك المبادرات على النحو الذي يحقق رفاه المواطنين والمقيمين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه توجه المستشار أحمد محمد الخاطري بالشكر لسمو ولي عهد رأس الخيمة لزيارته ودعمه ومتابعته للعمل القضائي وحرص سموه الكبير على النهوض به وتحقيق الاستقلالية التامة للقضاء ليتسنى للعاملين في القضاء القيام بواجباتهم كاملة في ترسيخ مبادئ العدالة.

بدوره توجه سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام في الإمارة بالشكر لسمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على متابعته الدائمة والمستمرة والانهمام التي يوليه سموه للنيابة العامة في رأس الخيمة.