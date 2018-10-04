الإمارات تقدم حزمة مساعدات مالية بـ 3 مليارات درهم للأردن

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، اتفاقية مع الحكومة الأردنية تقدم بموجبها حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم "833 مليون دولار"، يديرها صندوق أبوظبي للتنمية.

تأتي الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات القمة الرباعية التي انعقدت في مكة المكرمة في يونيو 2018، وتضمنت تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار أميركي وتبلغ مساهمة دولة الإمارات فيها 3 مليارات درهم 833 مليون دولار.

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات العربية المتحدة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، و ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بحضور دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، و الدكتور عز الدين كناكرية وزير المالية الأردني، وسعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية.

وتوزعت حزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من دولة الإمارات للمملكة الأردنية على عدة جوانب رئيسية، حيث تتضمن الاتفاقية وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، وذلك بهدف دعم السياسة المالية والنقدية للبنك وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، كما تم تقديم دعم لميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار يتم صرفها على مدى خمس سنوات بواقع 50 مليون دولار أميركي سنوياً.

وتشمل الاتفاقية أيضاً تقديم قرض تنموي بقيمة 50 مليون دولار بهدف تمويل مشاريع إنمائية في الأردن، إضافة إلى تقديم دولة الإمارات ضمانات للبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح الحكومة الأردنية.

و قال معالي عبيد الطاير إن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الأردنية تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون والروابط التاريخية القائمة بين دولة الإمارات الأردن، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات و المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ستساهم في دعم الاقتصاد الأردني و ستنعكس بصورة إيجابية على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن الشقيق.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال الاتفاقية التي تم توقيعها ستساهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها، إضافة إلى تمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لديها في قطاعات أساسية تسهم في إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع الأردني.

من جانبها، أعربت ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المتواصل والجهود التي تقوم بها للوقوف دائماً إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشادت بالعلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للأردن وحرصها الدائم على تقديم كل أشكال المساعدات الاقتصادية والتنموية لدعم البرامج والخطط التنموية للحكومة الأردنية.

وقالت إن حزمة المساعدات الإماراتية ستعمل على تمكين الحكومة الأردنية من المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الأساسية في الأردن.

من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن حزمة المساعدات الاقتصادية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة الأردنية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية تساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، مشيراً إلى دور الاتفاقية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء مشاريع تنموية جديدة لدعم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيقها.

جدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية مول منذ عام 1974 حوالي 31 مشروعا تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار درهم إماراتي غطت عدة قطاعات تنموية، أهمها قطاع التعدين، وقطاع المياه والري، والنقل والمواصلات، والإسكان والزراعة والطاقة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.