قرقاش يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الخميس، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استئناف المشاورات السياسية، وأهمية الحل السياسي لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مجدداً، موقف دولة الإمارات الداعم للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، مشدداً على أهمية الحل السياسي ودعم الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لذلك الحل والالتزام القوي من الدولة تجاه ذلك.

وتناول الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإيجاد مخرج للأوضاع المعيشية الصعبة، إضافةً إلى البحث عن حلول للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها الشعب اليمني.