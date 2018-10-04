حمدان بن زايد يستقبل المواطنين في مجلس مدينة زايد بالظفرة

لشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمجلس مدينة زايد، عدداً من المواطنين، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي.

وأكد سموه، خلال اللقاء، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية منطقة الظفرة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية من خلال المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

من جهتهم، ثمن أبناء منطقة الظفرة حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على لقائهم والتواصل معهم وسعيه لدعم أبناء الوطن وشبابه لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

حضر اللقاء معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.