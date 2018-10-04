"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك

الشارقة 24 - وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الخميس، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد شريف مويكانوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير البوسني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية البوسنة والهرسك الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".