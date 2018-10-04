أمل القبيسي تؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني مع الهند

الشارقة 24 - وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، في ظل ما تشهده علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة من تطور ونمو، إلى جانب عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي، من خلال إنشاء لجنة صداقة برلمانية تعمل على تنسيق مواقفهما إزاء مختلف القضايا.

من جهته، أشاد السفير الهندي بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، متوجهاً بالشكر لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على مشاركتها احتفالات الهند بمناسبة مرور 150 عاماً على ميلاد "المهاتما غاندي".

حضر اللقاء سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.