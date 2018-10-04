"الهلال" تسيّر قافلة ثانية لإغاثة الأسر الفقيرة في لحج

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية على الساحة اليمنية وسيرت قافلة مساعدات غذائية، لإغاثة 1000 أسرة متعففة من سكان القرى النائية في ساحل وسهل وجبل مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وتعد هذه القافلة الثانية في أقل من أسبوع التي تسيرها الهيئة إلى محافظة لحج، ضمن عملية الاستجابة العاجلة لإغاثة المحافظات المحررة.

وأشاد المسؤولون في هذه المناطق والمستفيدون بما تقدمه الإمارات من مساعدات في مختلف المجالات، وخاصة تلك التي تمس حياة الناس المعيشية بشكل مباشر مثل المياه والتعليم والإيواء.

ويبلغ عدد سكان مديرية المضاربة أكثر من 60 ألف نسمة يعانون من نقص شديد في الحاجيات الأساسية ويضعون آمالاً كبيرة على ما تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من مساعدات إغاثية، تساهم في تحسين وضعهم وتطبيع حياتهم.