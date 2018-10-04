ريم الهاشمي تشيد بدور المنظمات الدولية في مكافحة "الكوليرا" باليمن

الشارقة 24 – وام:

ثمنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الجهود التي يبذلها العاملون في مجال الرعاية الصحية في اليمن والمنظمات الدولية، لبدء حملة جديدة للتطعيم ضد الكوليرا في محافظتي الحديدة وإب اليمنيتين.

وأكدت الهاشمي أن الكوليرا تمثل تهديداً خطيراً على الشعب اليمني، مشيرة إلى أن تواصل قوات التحالف العمل مع الهيئات الصحية الدولية لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع انتشار المرض، يعد جزءاً من التزام الإمارات بالعمل في شراكة وثيقة مع مختلف هيئات الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، خاصة الأطفال، سواء في المناطق المحررة أو التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي .

وكانت الأمم المتحدة، بدعم من دول تحالف دعم الشرعية، توصلت إلى اتفاق يتم بموجبه تقليص العمليات العسكرية في المنطقة بحيث يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية بدء حملة جديدة للتطعيم ضد الكوليرا في محافظتي الحديدة وإب اليمنيتين، لمدة 4 أيام.

وخلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، أكملت منظمة الصحة العالمية واليونيسف والحكومة المحلية والشركاء الدوليون جولة ثانية من حملة لمنع انتشار الكوليرا في الحديدة.

ونجحت منظمة الصحة العالمية في تطعيم 540 ألف شخص في مناطق حول محافظتي الحديدة وإب، وجاءت هذه العملية في أعقاب الجولة الأولى التي تم بموجبها تطعيم 387 ألف شخص أوائل أغسطس.

يذكر أن عدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين قد التقوا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ممثلين عن الأمم المتحدة لتعزيز برامج المساعدات الغذائية والخدمات الصحية بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهل اليمن.