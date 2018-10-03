منصور بن زايد ورئيسة مالطا يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتبه بقصر الرئاسة اليوم الأربعاء، ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا والوفد المرافق.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا في مختلف المجالات، لاسيّما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلديْن الصديقيْن، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.