"الشعبة البرلمانية" تشارك في أعمال البرلمان العربي بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، لبحث أبرز التطورات على الساحة العربية.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أهمية توحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية، والامتناع عن دعم المليشيات الإرهابية.

وشدد على أهمية العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف، والوقوف بحزم لاجتثاثه من جذوره، وتجفيف منابع تمويله والتصدي للإرهاب الفكري وجميع وسائله، كما تم إبراز جهود الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب، ونشر قيم السلام والتسامح والاعتدال.

وجرى خلال الجلسة تناول القضايا التي سيتم مناقشتها على جدول أعمال الجلسة، وفي مقدمتها دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في اليمن، وجهود البرلمان العربي بشأن السودان، ومناقشة تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، فضلاً عن قضايا تهم التنمية والشباب والمرأة والطفل.

وضم الوفد كل من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.