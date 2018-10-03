هزاع بن زايد يفتتح الملتقى الأول للمسنين

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فعاليات "الملتقى الأول للمسنين" الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار "أنتم سندنا وأبطال نهضتنا"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين في الفرع التابع للمؤسسة مركز أبوظبي.

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وخلال جولته في أرجاء المعرض الذي نظم بهذه المناسبة، اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الخدمات التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية لكبار السن ومنها مبادرة مجلس الأسرة الاجتماعي الذي يلقي الضوء على موضوع تعزيز استثمار طاقات كبار السن وتوفير فرص مشاركتهم المجتمعية لتحسين الوضع النفسي والصحي لهم، وتبادل عدد من المسنين مع سموه أطراف الحديث ورحبوا بزيارته وسط فرحة كبيرة تغمر القلوب.

كما اطلع سموه على مبادرة "اقرأ لي" الهادفة إلى تشجيع القراءة لكبار السن، وذلك من أجل إشغال أوقات فراغهم وتعزيز الذاكرة لديهم وتقريب المعرفة إليهم وخلق حوار بين الأجيال من خلال القراءة، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تغيير سلوكيات القراءة لدى الأفراد، حيث تمت قراءة كتاب "زايد الشخصية الأخلاقية" للكاتب والروائي علي أبو الريش والذي ناقش الجوانب الإنسانية والثقافية لشخصية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وقيمه النبيلة ومبادئه وحكمته وإلهامه وصبره وعزيمته وقيادته النيرة التي ركزت على الإنسانية والسماحة والسلام والوئام.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن إطلاق الملتقى الأول للمسنين بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين بادرة إيجابية تعكس حجم اهتمام قيادة الدولة ورعايتها لكافة فئات المجتمع، والمسنون هم منبع الحكمة وينبوع التجربة وهم الجسر الحي الذي يربط الأجيال بتراثهم وتاريخهم ويمنحهم الدافع للحفاظ على الإنجازات وتطويرها، متوجهاً سموه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للدعم الكبير الذي يوليه لكبار السن في المجتمع، وتوجيهه الدائم بإطلاق المبادرات التي تعزز دورهم ومساهمتهم في التنمية، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على رعايتها لمثل هذه الفعاليات المهمة الهادفة إلى ترسيخ الترابط الاجتماعي.