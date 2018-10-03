رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

استقبل رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيناتور مارتي باتريس، اليوم الأربعاء بمكتبه في مقر مجلس الشيوخ، سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية الذي هنأ السيناتور مارتي باتريس على منصبه الجديد وتمنياته بالنجاح والازدهار للعمل التشريعي في المكسيك.

وأكد السيناتور باتريس الحرص على تعزيز التقارب مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما دولة الإمارات التي تحظى بقدر كبير من التميز والتقدير في المكسيك.

من جهته أشاد سعادة السفير بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت على مر السنوات الأخيرة تقارباً وانسجاماً، معرباً عن تطلعه للارتقاء بهذه العلاقات والعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الشيوخ المكسيكي باعتباره منصة صنع واتخاذ القرارات الحكيمة التي تسعى إلى دفع عجلة النمو والتطور.