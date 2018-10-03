"تنفيذي دبي" يعتمد الاستراتيجية السياحية للإمارة

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، وذلك في إطار مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي والمديرين العموم أعضاء المجلس.

واعتمد المجلس الاستراتيجية السياحية للإمارة، التي جاءت مرتكزة على 5 أولويات لضمان عدم تأثر دبي بالمتغيرات الجذرية في المستقبل وقيادة التغيير في القطاع، وهي استمرار الريادة في الأسواق "الأساسية والمتنوعة" من خلال الحفاظ على الريادة في الأسواق التي تتواجد بها، وزيادة النمو في الأسواق الرئيسة المصدرة للسياح، وتنويع المصادر في الأسواق التي فيها إمكانيات هائلة، وخلق تجارب سياحية متكاملة فقط في دبي من خلال نقاط السفر وذلك عبر الحفاظ على المقومات السياحية ذات المستوى العالمي والتي صممت بما يتناسب مع مختلف الشرائح وتطويرها إلى تجارب متكاملة والتواصل من خلال التسويق الشخصي الذكي المبني على البيانات من خلال تطوير مفاهيم مفصلة عن الزوار لتحقيق التسويق الشخصي، واعتماد آلية للتطوير المستمر وتعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة للأعمال من خلال أن تصبح دبي مركزاً رئيساً لتوسعات الأعمال.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارة وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ستحقق الهدف بأن تكون دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم، وذلك من خلال تبني مجموعة من الخطط والمبادرات التنموية الطموحة والمشروعات النوعية التي شكّلت ركيزة قوية لترسيخ ريادة دبي كوجهة سياحية مفضلة للملايين حول العالم، مشدداً سموه على دور قطاع السياحة كمصدر اقتصادي حيوي يرفد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وركيزة أساسية في مسيرتها التنموية وتنوعها الاقتصادي.

وأضاف سمو ولي عهد دبي، أن الخطط والاستراتيجيات لتعزيز القطاع السياحي تنم عن طموح غير محدود لتعزيز مكانة دبي في جميع المحافل السياحية العالمية والوصول بدبي إلى صدارة الوجهات المفضلة والأكثر جذباً سواء للسياحة أو الأعمال أو الفعاليات من خلال مبادرات طموحة تحقق النمو المستدام وتضمن استمرارية التنافسية على المستوى العالمي وبما يواكب التغيرات التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية والأسواق العالمية.

وشدد سموه على أهمية تكاتف جميع الجهات المرتبطة بالقطاع السياحي في دبي لدعم توجهات تطوير القطاع ضمن منظومة عمل مشتركة تتضافر فيها الجهود في إطار وحدة الهدف نحو تعزيز قدراتنا الاقتصادية.

وناقش المجلس مجموعة من السياسات والمشاريع الحكومية واعتمد القرارات المناسبة بشأنها.