حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت تركي

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن سعود بن فيصل ال سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.