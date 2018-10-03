حمدان بن محمد يزور معرض "50 عاماً، من المشاركة إلى الاستضافة"

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، معرض "50 عاماً، من المشاركة إلى الاستضافة"، المقام في بوليفارد أبراج الإمارات، يسلِّط الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة دولة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ عام 1970، وهو العام الذي ترأس فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أول مشاركة إماراتية في معارض إكسبو، وتحديداً في دورته التي عقدت في أوساكا باليابان، بصفة سموه ولياً لعهد أبوظبي آنذاك.

واطلع سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لـ " إكسبو 2020 دبي"، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على مكونات المعرض الذي يبرز رحلة امتدت لنحو نصف قرن من المشاركة الإماراتية في معارض إكسبو الدولية، وتحديداً منذ مشاركة إمارة أبوظبي في إكسبو أوساكا قبيل تأسيس دولة الاتحاد، وصولاً إلى اللحظة التاريخية التي جاءت في العام 2013 مع فوز دولة الإمارات باستضافة "إكسبو 2020" في دبي، وانتهاءً بمشاركة الدولة في آخر معارض إكسبو الدولية حتى الآن، والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية في العام 2015.

وأبدى سموه إعجابه بفكرة المعرض، الذي يؤرخ للمشاركة الإماراتية في هذا الحدث المهم، الذي يعد الأكبر والأعرق من نوعه على مستوى العالم، بما يمهد له من انطلاق الأفكار المبتكرة، وبما يمثله من فرصة متميزة للقاء المبدعين وأصحاب التجارب التي تخدم الإنسان في كل مكان وتساهم في تطوير حياته إلى الأفضل، تأكيداً على حرص دولة الإمارات على تشجيع حوار عالمي هادف يمكن من خلاله استحداث أفكار وابتكارات تدعم التنمية الإنسانية المستندة إلى أساس راسخ من الاستدامة، وتعين على التغلب على مختلف التحديات بحلول عملية وفعّالة.

ومن المقرر أن ينطلق معرض "50 عاماً، من المشاركة إلى الاستضافة" في جولة تجوب مختلف أنحاء الدولة، اعتباراً من 4 أكتوبر، حتى موعد انطلاق إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020.