الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية المباشرة لليمن

الشارقة 24 – وام:

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً، بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018، كمساعدات بتنفيذ مباشر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي "FTS" لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الذي يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من أكتوبر 2018.

وبحسب التقرير، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة كثاني أكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.

وقدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 4.56 مليار درهم "1.24 مليار دولار أميركي"، من ضمنها 1.71 مليار درهم "466.5 مليون دولار أميركي"، كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و815.8 مليون درهم "222.1 مليون دولار أميركي" كمساعدات إنسانية طارئة مباشرة.